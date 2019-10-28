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Члены Меджлиса крымских татар обсудили "бездействие Европы" в Нидерландами

28 октября, 09:51

Коснулись и вопроса голосования нидерландской делегации этого года за возвращение России в ПАСЕ

Фото Facebook Гайана Юксель

Фото Facebook Гайана Юксель

В киевском офисе Меджлиса крымскотатарского народа 27 октября прошла встреча лидера крымских татар Мустафы Джемилева, председателя Меджлиса Рефат Чубаров и членов Меджлиса с депутатами и активом политической партии Нидерландов D-66. Партия представлена в парламенте страны (19 депутатов из 150) и входит в коалицию. Об этом на своей странице в Facebook написала член Меджлиса крымскотатарского народа Гайана Юксель.

"Гостей интересовали вопросы, связанные с Крымом, беседа была очень конкретной и содержательной. В частности, обсуждалась общая ситуация в Крыму, возможная стратегия и шаги для возвращения Крыма, перспектива/прогноз состояния крымскотатарского народа в предстоящие годы, вопрос крымскотатарской диаспоры в мире, взаимодействия и лобби крымской проблемы в европейских и других международных организациях", – отметила Юксель.

По ее словам, также обсудили проблему принятия, а затем невыполнение институтами ЕС решений, направленных на поддержку Украины и решений, связанных с правами коренного народа Крыма – крымских татар.

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"Европа очень разная, и у нее тоже разные политические силы", – цитирует член Меджлиса нидерландских гостей.

"Коснулись и вопроса голосования нидерландской делегации этого года за возвращение России в ПАСЕ, что происходило на фоне еще незакрытого расследованию причин и последствий катастрофы самолета рейса МН-17 в 2014 году. Гости заверили, что представители именно их политической партии полностью поддерживают сохранение территориальной целостности Украины и выступают за соблюдение прав человека", – заявила Гайана Юксель.

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Напомним, в 2016 году Россия запретила Меджлис в оккупированном Крыму.

В то же время Европа также отреагировала на действия России. Freedom House назвала действия россиян в отношении представителей Меджлиса репрессиями, в Совете Европы потребовали от России отменить запрет Меджлиса, Международный суд ООН обязал Россию восстановить работу Маджлиса в оккупированном Крыму. Позже, в 2018 году, суд ООН напомнил России о проблеме Меджлиса.

В сентябре Мониторинговая миссия ООН по правам человека обратилась к Москве с требованием отменить запрет Меджлиса.

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Нидерланды Крым Европа меджлис крымские татары

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