Чубаров назвал реальную явку на "выборах" в Крыму

Чубаров заявил, что в выборах президента РФ приняли участие лишь 42% крымчан

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что явка на незаконных выборах в Крыму составила 42% избирателей, из них 8% – испортили бюллетени для голосования.

Об этом в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров со ссылкой на данные ФСБ РФ.

"На выборах в Крыму были представители администрации президента РФ Владимира Путина, которые наблюдали за ходом российских президентских выборов. Так называемый белый протокол с реальными данными о результатах голосования содержит показатели явки на уровне 42%, из которых 8% – недействительные и испорченные бюллетени", – подчеркнул Чубаров.

"То есть 8% людей, которые побоялись не прийти на выборы, но они испортили бюллетени. Таким образом, получается, что только 34% – это те, кто идеологически был нацелен на выборы", – пояснил глава Меджлиса.

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"Представители крымской власти, в частности, Аксенов, пытались повлиять на московских эмиссаров, в том числе через дачу взятки, для исправления документов в пользу повышения явки хотя бы на 10-15%, однако им отказали", – подчеркнул Чубаров.

"Это вызвало беспокойство в крымской власти, поскольку невыполнение плана Кремля превратить результаты выборов в подтверждение "референдума" 2014 года может вызвать организационные выводы в отношении крымских руководителей, которые оказались неспособными использовать имеющийся админресурс", – добавил он.

Напомним, 18 марта в России состоялись президентские выборы. Также они были незаконно проведены в оккупированном Крыму.

Накануне их проведения Арсен Аваков заявил, что россиян не допустят к выборам президента РФ на территории Украины. По его словам, констатируя агрессивную гибридную войну России против Украины, незаконную аннексию Крыма, оккупацию части Донбасса, МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, нарушающих украинское законодательство, на территории Украины в помещениях дипломатических миссий РФ.

Также сайт "Сегодня" писал о том, как в мире отреагировали на "выборы Путина" в Крыму. Европейцы объяснили, почему они считают российские выборы на полуострове незаконными.