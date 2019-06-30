Чубаров назвал условие возобновления подачи воды в Крым

Глава Меджлиса заявил, что воду вернут в Крым после или в момент деоккупации полуострова

Рефат Чубаров. Фото: Facebook.

Россия как страна-оккупант должна быть максимально наказана за свои преступления, подчеркивает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, который ранее призвал осудить возвращение России в ПАСЕ на миллионном Майдане.

Об этом Чубаров сказал в эфире Радио Крым.Реалии.

"Мы сделали все, чтобы Крым был максимально дорогим для удержания российским оккупантам. События последних лет показывают, какие огромные ресурсы Россия вкладывает в содержание полуострова... Мы осознаем, что дальнейший отказ от поставок воды не просто усложняет жизнь оккупантам, но имеет и влияние на экологическую ситуацию. Но когда идет война между двумя государствами, очень важно, чтобы вопросы, связанные с безопасностью многих людей, решались не одной стороной в форме ультиматумов – то есть Россией. Российское государство в лице Путина и других политиков всегда хочет поставить на колени и западных политиков, и украинское государство, ставя им ультиматумы", – рассказал председатель Меджлиса.

Отвечая на вопрос, при каких условиях материковая Украина может дать воду Крыму, он заявил, что "условие всего лишь одно – конкретный план деоккупации Крыма на стол, когда мы видим этапы, даты, хронику вывода российских войск".

"Только прямые переговоры об этом. Вода – после деоккупации или в момент деоккупации как минимум", – подчеркнул Рефат Чубаров.

Напомним, ранее в США заявили, что никогда не признают аннексии Крыма. В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Чубаров назвал условие возобновления подачи воды в Крым". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"