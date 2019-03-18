Чубаров о визите Путина в Крым: Преступника тянет на место преступления

Он убежден, что Путин окажется на скамье подсудимых Международного трибунала

Рефат Чубаров. Фото: Facebook..

Чубаров о визите Путина в Крым: Преступника тянет на место преступления //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/117/750/5c71177503024.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/117/750/5c71177503024.jpg 2019-03-18T01:09:00+02:00 Крым Он убежден, что Путин окажется на скамье подсудимых Международного трибунала

Посещение президентом РФ Владимиром Путиным оккупированного Крыма 18 марта будет очередным подтверждением аксиомы, что преступника тянет на место совершенного им преступления.

Так прокомментировал в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров намерение Путина посетить аннексированный полуостров.

"18 марта Путин планирует приехать в Крым. Общеизвестно, что преступника всегда тянет на место совершения им преступления. Путин подтверждает эту аксиому с завидным упорством снова и снова посещая Крым, преступно захваченный им в феврале – марте 2014 года", - написал он.

Чубаров напомнил, что сам он вот уже 1716-й день не может ступить на родную крымскую землю – в отличие от международного преступника, вора и бандита Путина.

"Путин мечется как палач, осознает неизбежность человеческого наказания за совершенные им преступления. Когда Путин, находясь в Крыму, будет искать успокоения в среде своих подельников по преступлению и изображать "торжество по случаю воссоединения", в сотнях тысячах крымских семей его имя в очередной раз будет проклято", – подчеркнул Чубаров.

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Он убежден, что Путин окажется на скамье подсудимых Международного трибунала за свои злодеяния: российскую оккупацию Крыма, которая продолжается уже пять лет, десятки похищенных и убитых крымских татар, сотни незаконно лишенных свободы крымских татар и украинцев, целенаправленное уничтожение исторических памятников, вытеснение коренного народа полуострова – крымских татар и этнических украинцев за пределы Крыма, милитаризацию полуострова, которая сопровождается разрушением уникальных природных объектов и экологическим загрязнением территории Крыма, и т. п.

"Конечно, если он не успеет поступить с собой так, как это сделал Гитлер, международный преступник и главный параноик ХХ века", - отметил депутат.

Ранее в Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин посетит оккупированный Крым по случаю пятой годовщины его незаконной аннексии. Так, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что формально решение еще не принято о визите, но он намекнул, что, скорее всего, Путин посетит украинский полуостров.

Как известно, в России 18 марта отмечают годовщину аннексии украинского полуострова. Именно в этот день Москва подписала документ о "вхождении" Крыма в состав России.

Отметим, последний раз Путин был в Крыму в ноябре прошлого года. Тогда российский лидер в нарушение украинского закона прибыл на оккупированную территорию принял участие в заседании президиума Госсовета по выполнению национальных целей и стратегических задач развития РФ до 2024 года.

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Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Смотрите видео: Чем сейчас живет оккупированный Крым:

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