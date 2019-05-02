Чубаров показал логотип к 75-й годовщине депортации крымских татар

Лого будет использоваться на всех мемориальных мероприятиях

Рефат Чубаров. Фото: Facebook.

Утвержден логотип к 75-й годовщине депортации крымских татар, который будет использоваться на мероприятиях ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – 18 мая. Об этом в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Так выглядит на разных языках утвержденное лого, которое будет использоваться на всех мемориальных мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа", – написал Чубаров.

Логотип разработала команда Крымского дома. На черном фоне железнодорожные рельсы красного цвета образуют тамгу – родовой знак крымской династии Гираев. Над знаком дата 18.05.1944, под изображением тамги – надпись "75-я годовщина геноцида крымскотатарского народа" (разработаны четыре варианта: на крымскотатарском, украинском, английском и турецком языках).

18 мая 1944 года из Крыма в республики Средней Азии и регионов России по приказу Сталина были насильно выселены коренные жители полуострова – крымские татары. По разным источникам, были депортированы от 180 тыс. До 230 тысяч человек, из которых около 46% погибли в пути и в первые годы жизни в изгнании. Кроме крымских татар, с августа 1941 года по июнь 1944 года из Крыма были также выселены немцы, армяне, болгары, греки, итальянцы.

12 ноября 2015 года Верховная Рада Украины признала депортации крымских татар геноцидом и провозгласила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Напомним, в феврале 2018 года сайт "Сегодня" пообщался с живущим сейчас в Великобритании председателем правительства Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) в изгнании Ахмедом Закаевым, который рассказал об операции "Чечевица" – насильственной депортации советскими властями чеченцев и ингушей.

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