Чубаров призвал осудить возврат России в ПАСЕ на миллионном Майдане

Глава Меджлиса предлагает собраться в День Конституции Украины

Рефат Чубаров. Фото: Facebook.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров предложил созвать общенациональное собрание на Майдане Независимости в связи с возобновлением полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом он написал в Facebook.

"Следует всему миру продемонстрировать решимость украинской политической нации в противодействии российской агрессии и восстановлении территориальной целостности Украины, включая Крым. Соответственно, гражданское общество могло бы, отбросив все внутренние разногласия и распри, созвать в ближайший день, возможно 28 июня – в День Конституции Украины, миллион граждан на общенациональное собрание на Майдане Независимости", – считает Чубаров.

По его словам, те, кто сегодня "предал Украину, те, кто отдает на растерзание России Крым и его жителей, должны быть посрамлены нашей монолитностью и решительностью".

Ранее Р.Чубаров предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому инициировать заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Крыму, где продолжаются преследования крымских татар.

Как сообщалось, из-за возвращения России в ПАСЕ украинская делегация может приостановить свое участие в ассамблее.

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