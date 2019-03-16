Чубаров: За пять лет из России в Крым переселили как минимум 500 тысяч человек

По данным Чубарова, только в Севастополь переселилось 200 тысяч россиян

Фото: Pixabay

Чубаров: За пять лет из России в Крым переселили как минимум 500 тысяч человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/526/f60/5c7526f608f13.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/526/f60/5c7526f608f13.jpg 2019-03-16T19:25:05+02:00 Крым По данным Чубарова, только в Севастополь переселилось 200 тысяч россиян

На протяжении пяти лет, которые прошли после аннексии Крыма, Кремль переселил на оккупированный полуостров как минимум полмиллиона человек. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает "Новое время".

"Наиболее осторожные подсчеты позволяют предположить, что в Крым из России переехало до 500 тысяч человек", – заявил он.

По словам Чубарова, в одном только Севастополе поселилось около 200 тысяч россиян, и для России такие меры стали дополнительным фактором, который позволит удерживать Крым.

Председатель Меджлиса рассказал также, что в основном переселенцами стали сотрудники военных и силовых структур, а также их семьи.

"Но уже есть большая часть людей, которые переселяются по собственной инициативе. Есть банки, которые выдают льготные кредиты на строительство людям с определенных территорий России, переезжающим в Крым. В частности, из Иркутской и Новосибирской областей. Они получают кредиты, которые достаточно отличаются по процентам", – сказал Чубаров.

В то же время, Кремль пытается избавиться от тех крымчан, которые не согласны с оккупацией полуострова.

"Такие люди должны быть вытеснены из Крыма. И это происходит путем систематических репрессий. Это не только запугивание, обыски и аресты, это и невозможность развития, когда Крым покидают предприниматели", - отметил Чубаров.

Напомним, ранее в США заявили, что никогда не признают аннексии Крыма. В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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