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COVID-19 бушует в Крыму: число умерших растет

25 мая, 13:11

Тина Наринецкая

Сейчас на полуострове лечат 184 пациента с коронавирусом

В Крыму, где оккупанты ждут новой вспышки коронавируса, COVID-19 продолжает уносить жизни жителей полуострова. От опасной инфекции тут умерли 11 человек, сообщили на сайте так называемого "Минздрава Крыма".

Сейчас на полуострове лечат 184 пациентов с коронавирусом. Четверо из находятся в тяжелом состоянии, 136 – средней степени тяжести. А состояние еще 44 медики оценивают как удовлетворительное.

Кроме того, в Крыму под наблюдением медиков находятся 2122 человека. За 1173 из них врачи следят дома, а 309 человек – находятся в стационарах. Кроме того, в обсерваторы полуострова отправили 640 человек.

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Ранее мы сообщали, что в оккупированном Крыму люди заражаются целыми семьями, а оккупанты запрещают врачам сообщать реальные данные.

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Также мы писали, что Минобороны России решило направлять военных с коронавирусом и размещать их в Севастополе. Об этих планах заявил так называемый исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Какие еще нарушения РФ зафиксированы в Крыму, смотрите в сюжете:

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Россия Крым смерть эпидемия инфекция полуостров коронавирус

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