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COVID-19 в Крыму: через Керченский мост не пропускают автомобили из России

3 апреля, 11:59

Татьяна Очеретяна

Всего в Крыму коронавирусом заразились 18 человек

В оккупированном Крыму через блокпост на Керченском мосту не пропустили больше десятка автомобилей в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил подконтрольный России т.н. "глава" Крыма Сергей Аксенов.

"Никакого ограничения свободы нет. Граждане России, имеющие собственность на территории Крыма, пропускаются. При этом, если кто-то не может объяснить, с какой целью едет на полуостров, хотя все отели закрыты и все туристы выезжают, мы рекомендуем развернуться и вернуться назад. Сегодня было завернуто не больше десяти автомобилей", – сказал Аксенов.

Уточняется также, что очередей на мосту из-за введенных ограничений нет.

Блокпост для контроля всех въезжающих на полуостров по Крымскому мосту начал работу 2 апреля. Работники блокпостов измеряют всем температуру и собирают личные данные.

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Кроме того, известно, что на полуострове выявлено два новых случая заболевания коронавирусом. Оба заболевших посещали Москву.

"У нас за сутки двое новых заболевших. Один – крымчанин, который вернулся из Москвы от родственников, второй – москвич, который в Крым к родственникам приехал", – уточнил Аксенов.

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Всего в оккупированной Крыму 18 заболевших, еще 5 – в оккупированном Севастополе.

Напомним, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что керченский мост необходимо срочно закрыть, чтобы избежать "большей беды" по распространению коронавируса на территории оккупированного Крыма. Ведь после "закрытия" Москвы в Крыму может быть наплыв людей, которые принесут с собой новый вирус.

Кроме того, Чубаров заявил, что марш на Крым пока отменен из-за сложной эпидемической ситуации в Украине.

Также смотрите, как в Украине пограничники дезинфицируют автомобили в связи с коронавирусом:

Пограничники дезинфицируют технику Видео: dpsu.gov.ua

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Крым коронавирус блокпост Керченский мост Крымский мост

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