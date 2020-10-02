COVID-19 в Крыму: число заболевших продолжает расти

В аннексированном Крыму за последние сутки выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом.
Как сообщил самопровозглашенный глава полуострова Сергей Аксенов на своей странице в Facebook, 50 новых случаев выявили при обращении за медицинской помощью, 35 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще 13 – при скрининге здорового населения.
Таким образом, на данный момент в оккупированном Крыму зарегистрировано 4755 случаев новой коронавирусной инфекции. А выздоровевших за весь период – 2894 человек.
Ранее мы сообщали, что в Крыму от коронавируса скончались еще три человека.
Напомним, данные оккупационных властей Крыма о распространении коронавируса не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Также правозащитники сообщали, что в Крыму специально занижают статистику COVID-19.
Кроме того, глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, как Украина получает данные по коронавирусу из оккупированного Крыма.
О правилах въезда на оккупированные территории во время карантина узнавайте из сюжета "Сегодня":
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк