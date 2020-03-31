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COVID-19 в Крыму: инфекцию подозревают у почти 3 тысяч человек

31 марта, 13:20

Тина Наринецкая

Изолировали на полуострове только 10 человек

В оккупированном Крыму коронавирусную инфекцию подозревают у 2832 человек. Большинство из них находятся дома под наблюдением медиков. Об этом сообщили в подконтрольном России так называемом "Минздраве Крыма".

2758 человек в больницу не госпитализировали. Сейчас они находятся дома, и за ними наблюдают врачи. В стационарах полуострова находятся 64 человека, в обсерваторы изолировали 10 человек.

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Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму, несмотря на карантин во время эпидемии коронавируса, организовали массовые ярмарки. Такие мероприятия состоялись в Симферополе и Ялте. Оккупанты на такие нарушения не практически не отреагировали – самозваный "глава" полуострова Сергей Аксенов лишь сказал, что "ярмарки закроют, если люди не будут соблюдать дистанции".

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Также мы писали, что в Крыму резко выросло число инфицированных COVID-19. В общем на полуострове заразились 14 человек. Все диагнозы подтвердили лабораторно и заболевших госпитализировали в инфекционные отделения больниц и они находятся в отдельных боксах.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Крым Украина инфекция подозрения коронавирус

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