COVID-19 в Крыму: в больницы массово поступают больные с подозрениями

В Крыму, где оккупанты ждут новой вспышки коронавируса, в больницах стремительно растет число пациентов с ОРВИ и подозрением на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи полуострова.

В частности, сегодня, 21 мая, число госпитализированных с подозрением возросло с 9 до 19 человек, а с ОРВИ – с 21 до 39. Также в стационар с пневмонией отправили 18 человек. Что касается подтвержденных случаев COVID-19, то за минувши сутки на полуострове обнаружили 15 новых больных.

Всего же с начала эпидемии в Крыму коронавирус подтвердили у 314 человек. 56 из них оказались "импортными". В частности, 31 случай на полуостров завезли из России. Вылечить от инфекции уже удалось 126 человек, а девять больных – скончались.

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В связи со сложившейся ситуацией в Крыму планируют развернуть новый обсерватор на базе санатория в Евпатории. Об этом заявила как называемая "вице-премьер" Крыма Елена Романовская.

"100 мест готовы в обсерваторе "Победа". В случае нехватки, будем его разворачивать. Все указания даны, Росгвардия оповещена. У нас запас на 100 мест есть", – рассказала она.

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Ранее мы сообщали, что в оккупированном Крыму люди заражаются целыми семьями, а оккупанты запрещают врачам сообщать реальные данные.

Также мы писали, что Минобороны России решило направлять военных с коронавирусом и размещать их в Севастополе.

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Какие еще нарушения РФ зафиксированы в Крыму, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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