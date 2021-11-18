COVID бушует в Крыму: за сутки обнаружили максимальное количество случаев

За прошедшие сутки в Украине зафиксирован 20 591 новый подтвержденный случай COVID-19

Крым побил рекорд по количеству случаев коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

За 17 ноября во временно оккупированном РФ Крыму зафиксировали 878 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные оккупационных властей.

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Такой показатель является рекордными в Крыму за все время пандемии коронавируса.

"Всего за время пандемии выявлено 111 248 положительных (случаев – ред.) на COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составляет 875 человек, выздоровевших за весь период – 98 931", – говорится в сообщении.

Также от болезни за сутки умерли 23 человека. До этого максимальное количество жертв составляло 21 – оно было зафиксировано 6 ноября.

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По данным ведомства, за все время пандемии скончался 3 331 пациент с коронавирусом.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 17 ноября, в Украине зафиксирован 20 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. Среди больных – 1478 детей и 377 медработников.

Также за прошлые сутки:

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госпитализированы – 3907 человек;

летальных случаев – 752;

выздоровели – 19 633 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1483), Днепропетровской (1892), Запорожской (1240), Донецкой (1203) и Полтавской (1100) областях.

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