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Дело "Хизб ут-Тахрир": состояние здоровья фигурантов резко ухудшилось

5 ноября, 11:09

Денисова просит Москалькову принять безотлагательные меры

/ Фото: УНИАН

Состояние здоровья крымскотатарских политзаключенных, фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова, Сервета Газиева, Энвера Омерова и Асана Яникова ухудшается. Об этом в Facebook сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Джемиль Гафаров, который содержится в ФКУ СИЗО 5 ГУФСИН (Федеральное казенное учреждение "Следственный изолятор №5 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний") России по Ростовской области, находится в преддиализном состоянии и нуждается в срочной госпитализации. У Сервета Газиева, находящегося в ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области, проблемы с кишечником и зубами. Он также нуждается в срочной госпитализации. У Энвера Омерова и Асана Яникова, которые находятся в ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и Севастополю, проблемы со здоровьем, которые требуют немедленного хирургического вмешательства", - написала она.

Денисова сообщила, что обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой принять безотлагательные меры для проведения полного медицинского обследования граждан Украины, по результатам которого предоставить соответствующую медицинскую помощь.

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Напомним, мы сообщали, что 24 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор крымскотатарским политзаключенным, фигурантам первой бахчисарайской группы по "делу "Хизб ут-Тахрир" – Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Рустему Абильтарову и Зеври Абсеитову. Абсеитова осудили на девять лет содержания под стражей.

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Кроме того, Северо-Кавказский окружной военный суд российского Ростова-на-Дону продлил на шесть месяцев арест восьмерым фигурантам второго бахчисарайского "дела "Хизб ут-Тахрир".

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татары Хизб ут-Тахрир Людмила Денисова

Источник: Сегодня

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