Дело "Хизб ут-Тахрир": состояние здоровья одного из фигурантов ухудшилось

/ Фото: Крымская солидарность

В СИЗО оккупированного Симферополя ухудшилось состояние здоровья фигуранта алуштинского дела "Хизб ут-Тахрир" Руслана Месутова. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Сейяр Панич на заседании общественного объединения "Крымская солидарность".

"Я также хотел бы обратить надлежащее внимание общественности к этой проблеме – состоянию здоровья моего подзащитного. Руслан Месутов находится в Симферопольском СИЗО. И в связи с нахождением в условиях СИЗО, которое коллеги мои описали, это в том числе и малоподвижность, отсутствие солнечного света, питания надлежащего, у него ухудшилось здоровье, было ущемление позвонка, существенное ухудшение и ему было тяжело вставать с кровати", – сообщил Панич.

По словам Панича, с 5 сентября Месутов находился на стационарной психиатрической экспертизе и там, по просьбе адвоката, ему оказали некоторую медицинскую помощь, кололи витамины.

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"И вот сейчас здоровье немного улучшилось. Но хотелось бы также отметить, что последующее нахождение его в СИЗО без оказания медицинской помощи приведет, в конечном итоге, к ухудшению", – рассказал адвокат.

Напомним, мы сообщали, что 24 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор крымскотатарским политзаключенным, фигурантам первой бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир" – Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Рустему Абильтарову и Зеври Абсеитову. Абсеитова осудили на девять лет содержания под стражей.

Кроме того, Северо-Кавказский окружной военный суд российского Ростова-на-Дону продлил на шесть месяцев арест восьмерым фигурантам второго Бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

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