Денисова: Независимый врач будет допущен к Бекирову

Сейчас подбирают Бекирову врача, но обязательно с российской лицензией

Эдем Бекиров. Фото: Радио Свобода.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова договорилась со своей российской коллегой Татьяной Москальковой предоставить независимого врача крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, которого в аннексированном РФ Крыму обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. Об этом во время пресс-конференции сказала Денисова.

"И мы договорились таким образом, что родные предоставляют независимого врача, который имеет российскую лицензию, такой у них порядок, и этот независимый врач будет допущен к Бекирову, они сделают такое заключение, чтобы мы действительно увидели ту картину и то состояние, которому мы можем поверить .... Поэтому сейчас подбирается врач и мы будем способствовать, чтобы так и произошло", – сказала Денисова.

По ее словам, она обратилась к Москальковой, чтобы не возить Бекирова в Красноперекопский районный суд Крыма, куда перенесли рассмотрение дела.

"Он просто не выдержит 4 часа в автозаке, это невозможно. И поэтому я жду ее ответа. Мы на постоянном контакте, и вчера тоже говорили", – добавила Денисова.

Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Его подозревают в совершении преступления по статье 222 часть 2 и 222.1 часть 2 УК России (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов). Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.

Ранее уже сообщалось, что украинский и российский омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова договорились по поводу предоставления независимого медицинского обследования удерживаемым в российском заключении Эдему Бекирову,Владимиру Балуху и Владимиру Дудке. Однако Бекирову становится все хуже.

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