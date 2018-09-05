Денисова обратилась в ООН для защиты людей от экологической катастрофы в Крыму

Сегодня, 21:13

Украинский омбудсмен призывает мировое сообщество вмешаться в ситуацию на оккупированном полуострове и юге Херсонской области

Фото: https://www.facebook.com/denisovaombudsman
Фото: https://www.facebook.com/denisovaombudsman

Сейчас север оккупированного Крыма близок к экологической катастрофе. Из-за токсичных выбросов завода "Крымский титан" страдают не только жители полуострова, но и Херсонской области. Возникает угроза для стран Европы. Об этом Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook.

"Крымчане жалуются, что на крышах домов, металлических предметах и в квартирах образовался маслянистый налет желтоватого оттенка, а в воздухе стоит стойкий запах кислоты, который мешает дышать. Фотографии, присланные крымчанами впечатляют: умершие птицы, голые деревья как кадры из фильма ужасов.

Оккупационные власти Крыма скрывает реальный уровень экологической опасности, заставляет меня обратиться к международному сообществу, поскольку не могу остаться в стороне.

Поэтому, срочно обратилась к Исполнительному директору Программы ООН по окружающей среде Эрику Солхейм и директору и Региональному Представителю Европейского офиса Программы ООН по окружающей среде Яну Дусику. Призвала их присоединиться к совместной борьбе за восстановление права жителей Крымского полуострова на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду", – написала Денисова.

Она также опубликовала фото обращений к функционерам ООН.

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Напомним, по данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, на данный момент в воздухе на территории материковой Украины не обнаружено опасных веществ после выброса с "Крымского титана".

Тем не менее, после выброса ядовитых веществ с "Крымского титана" медики обнаружили проблемы у 20 украинских детей, которые проживают в поселках Херсонской области вблизи админграницы с оккупированным Крымом.
ООН, катастрофы, Денисова, омбудсмен, экологическая катастрофа

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Источник:

"Сегодня"

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