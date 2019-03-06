Денисова отреагировала на заявление Москальковой о якобы преследовании Украиной крымчан
Денисова ждет от российской коллеги список фамилий тех людей, на которых власть Украины "объявила охоту"
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова возмущена заявлением российской коллеги Татьяны Москальковой о якобы преследовании Украиной жителей оккупированного Россией Крыма. Об этом украинский омбудсмен заявила в Facebook.
"Глубоко возмущена словами уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о якобы преследования Украиной жителей временно оккупированного Российской Федерацией Крыма. Эта информация была предоставлена российским омбудсменом во время встречи с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет и затем распространена СМИ. Она должна быть подтверждена или опровергнута РФ", – заявила Денисова.
По словам украинского омбудсмена, она ждет от российской коллеги список фамилий людей, на которых власть Украины якобы "объявила охоту".
"Распространение такой информации без фамилий не к лицу статуса уполномоченного по правам человека", – считает Денисова.
"В отличие от РФ, Украина знает все фамилии и защищает каждого своего гражданина. Нами переданы России списки украинцев для безусловного освобождения и возвращения на Родину", – добавила украинский омбудсмен.
Как мы писали ранее, прокуратура АР Крым сообщила о подозрении гражданину Украины, призывавшему к совершению действий с целью изменения границ территории Украины.
Кроме того, украинец в Крыму помогал за вознаграждение оформлять российское гражданство.
"Мужчина, не являясь должностным лицом органа по вопросам миграции МВД России, предложил 49-летнему гражданину Украины в максимально сжатые сроки (не менее шести месяцев) оформить за денежное вознаграждение в 10 тыс. долларов российское гражданство. При получении денег мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", – говорится в сообщении.
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