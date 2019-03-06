Денисова отреагировала на заявление Москальковой о якобы преследовании Украиной крымчан

Денисова ждет от российской коллеги список фамилий тех людей, на которых власть Украины "объявила охоту"

Фото: Сегодня

Денисова отреагировала на заявление Москальковой о якобы преследовании Украиной крымчан //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1e5/456/5c41e54566e26.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1e5/456/5c41e54566e26.jpg 2019-03-06T16:13:00+02:00 Крым Денисова ждет от российской коллеги список фамилий тех людей, на которых власть Украины "объявила охоту"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова возмущена заявлением российской коллеги Татьяны Москальковой о якобы преследовании Украиной жителей оккупированного Россией Крыма. Об этом украинский омбудсмен заявила в Facebook.

"Глубоко возмущена словами уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о якобы преследования Украиной жителей временно оккупированного Российской Федерацией Крыма. Эта информация была предоставлена российским омбудсменом во время встречи с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет и затем распространена СМИ. Она должна быть подтверждена или опровергнута РФ", – заявила Денисова.

По словам украинского омбудсмена, она ждет от российской коллеги список фамилий людей, на которых власть Украины якобы "объявила охоту".

"Распространение такой информации без фамилий не к лицу статуса уполномоченного по правам человека", – считает Денисова.

"В отличие от РФ, Украина знает все фамилии и защищает каждого своего гражданина. Нами переданы России списки украинцев для безусловного освобождения и возвращения на Родину", – добавила украинский омбудсмен.

Как мы писали ранее, прокуратура АР Крым сообщила о подозрении гражданину Украины, призывавшему к совершению действий с целью изменения границ территории Украины.

Кроме того, украинец в Крыму помогал за вознаграждение оформлять российское гражданство.

"Мужчина, не являясь должностным лицом органа по вопросам миграции МВД России, предложил 49-летнему гражданину Украины в максимально сжатые сроки (не менее шести месяцев) оформить за денежное вознаграждение в 10 тыс. долларов российское гражданство. При получении денег мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", – говорится в сообщении.

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