Денисова рассказала, что политзаключенному Бекирову становится все хуже

У крымского татарина появилась аллергия из-за грибка в камере

Фото: twitter.com/crimeaua1..

Денисова рассказала, что политзаключенному Бекирову становится все хуже //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e6a/273/5c3e6a27398ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e6a/273/5c3e6a27398ad.jpg 2019-02-07T03:45:00+02:00 Крым У крымского татарина появилась аллергия из-за грибка в камере

В удерживаемого в СИЗО в Симферополе крымского татарина Эдема Бекирова и его сокамерника Сервера Мустафаева появилась аллергическая реакция из-за грибка в камере. Об этом со ссылкой на дочь Бекирова сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По словам Денисовой, сегодня, 6 февраля, к политзаключенному пустили адвоката. Также на встрече присутствовали российский омбудсмен в Крыму Людмила Лубина, руководитель симферопольского СИЗО Сергей Бережной и врио начальника медицинской части симферопольского СИЗО Алексей Ищенко.

"Во время общения выяснилось, что у Эдема Бекирова и его сокамерника Сервера Мустафаева появилась аллергия, вероятно, из-за грибка в камере. Из этого можно сделать вывод, что условия содержания обоих политзаключенных не соответствуют установленным нормам. Учитывая все имеющиеся болезни, Бекирова уже должны были направить в больницу. Мужчине становится все хуже, и сейчас добавилась еще и аллергическая реакция организма", - написала Денисова.

Она подчеркнула, что после увиденного Алексей Ищенко пообещал, что Эдема отвезут в больницу. В свою очередь Сергей Бережной заверил, что условия содержания обоих мужчин улучшат в ближайшее время.

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"Я уже направила обращение к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Прошу способствовать установлению происхождения аллергической реакции заключенных граждан Украины, предоставлению им соответствующей медицинской помощи и обеспечению надлежащими условиями", – заявила украинский омбудсмен.

Напомним, российские силовики задержали Бекирова на въезде в Крым 12 декабря 2018 года. На следующий день подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал его до 11 февраля 2019 года.

В конце января дочь политзаключенного Элеонора Бекирова сообщила, что состояние его здоровья ухудшилось. По ее словам, у отца появилась еще одна гнойная рана из-за антисанитарных условий содержания, а также кашель и одышка.

Ранее посольство США в Украине призвало РФ освободить политзаключенного Бекирова.

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