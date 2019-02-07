Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,22
31,09
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

Денисова рассказала, что политзаключенному Бекирову становится все хуже

Сегодня, 03:45

У крымского татарина появилась аллергия из-за грибка в камере

Фото: twitter.com/crimeaua1.
Фото: twitter.com/crimeaua1..
Денисова рассказала, что политзаключенному Бекирову становится все хуже //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e6a/273/5c3e6a27398ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e6a/273/5c3e6a27398ad.jpg Крым У крымского татарина появилась аллергия из-за грибка в камере

В удерживаемого в СИЗО в Симферополе крымского татарина Эдема Бекирова и его сокамерника Сервера Мустафаева появилась аллергическая реакция из-за грибка в камере. Об этом со ссылкой на дочь Бекирова сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По словам Денисовой, сегодня, 6 февраля, к политзаключенному пустили адвоката. Также на встрече присутствовали российский омбудсмен в Крыму Людмила Лубина, руководитель симферопольского СИЗО Сергей Бережной и врио начальника медицинской части симферопольского СИЗО Алексей Ищенко.

"Во время общения выяснилось, что у Эдема Бекирова и его сокамерника Сервера Мустафаева появилась аллергия, вероятно, из-за грибка в камере. Из этого можно сделать вывод, что условия содержания обоих политзаключенных не соответствуют установленным нормам. Учитывая все имеющиеся болезни, Бекирова уже должны были направить в больницу. Мужчине становится все хуже, и сейчас добавилась еще и аллергическая реакция организма", - написала Денисова.

Она подчеркнула, что после увиденного Алексей Ищенко пообещал, что Эдема отвезут в больницу. В свою очередь Сергей Бережной заверил, что условия содержания обоих мужчин улучшат в ближайшее время.

Читайте также

"Я уже направила обращение к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Прошу способствовать установлению происхождения аллергической реакции заключенных граждан Украины, предоставлению им соответствующей медицинской помощи и обеспечению надлежащими условиями", – заявила украинский омбудсмен.

Напомним, российские силовики задержали Бекирова на въезде в Крым 12 декабря 2018 года. На следующий день подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал его до 11 февраля 2019 года.

В конце января дочь политзаключенного Элеонора Бекирова сообщила, что состояние его здоровья ухудшилось. По ее словам, у отца появилась еще одна гнойная рана из-за антисанитарных условий содержания, а также кашель и одышка.

Ранее посольство США в Украине призвало РФ освободить политзаключенного Бекирова.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег СИЗО, аллергия, Денисова, Бекиров

Вы сейчас просматриваете новость " Денисова рассказала, что политзаключенному Бекирову становится все хуже". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оккупанты решили, что политзаключенный Бекиров может находиться в СИЗО

4 февраля, 21:23

Решение вынесено, несмотря на его болезни

Посольство США в Украине призвало РФ отпустить политзаключенного Бекирова

4 февраля, 20:27

Диппредставительство также требует освободить всех украинских политзаключенных

Дочь рассказала о состоянии тяжелобольного политзаключенного Бекирова

29 января, 20:42

По ее словам, состояние отца, удерживаемого в спецблоке симферопольского СИЗО, ухудшается с каждым днем

Права узников Кремля снова нарушают: больному отказали в должной медпомощи

18 января, 21:00

Тюремщики предоставили пожилому крымско-татарскому активисту лишь 3 дня медицинских осмотров вместо 12

Бекиров рассказал о насильственном изъятии слюны российскими силовиками

16 января, 01:05

Защитник опасается, что такие действия правоохранителей могут привести к фальсификации вещественных доказательств по делу

Россия опять солгала: больного украинского политзаключенного так и не отвезли в больницу

14 января, 18:40

Тюремщики утверждают, что не смогли собрать конвой для транспортировки инвалида первой группы Эдема Бекирова

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

Вчера, 07:51

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Украинцам начали урезать субсидии

Вчера, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

5 февраля, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

5 февраля, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной