Денисова рассказала, что политзаключенному Бекирову становится все хуже
У крымского татарина появилась аллергия из-за грибка в камере
В удерживаемого в СИЗО в Симферополе крымского татарина Эдема Бекирова и его сокамерника Сервера Мустафаева появилась аллергическая реакция из-за грибка в камере. Об этом со ссылкой на дочь Бекирова сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова на своей странице в Facebook.
По словам Денисовой, сегодня, 6 февраля, к политзаключенному пустили адвоката. Также на встрече присутствовали российский омбудсмен в Крыму Людмила Лубина, руководитель симферопольского СИЗО Сергей Бережной и врио начальника медицинской части симферопольского СИЗО Алексей Ищенко.
"Во время общения выяснилось, что у Эдема Бекирова и его сокамерника Сервера Мустафаева появилась аллергия, вероятно, из-за грибка в камере. Из этого можно сделать вывод, что условия содержания обоих политзаключенных не соответствуют установленным нормам. Учитывая все имеющиеся болезни, Бекирова уже должны были направить в больницу. Мужчине становится все хуже, и сейчас добавилась еще и аллергическая реакция организма", - написала Денисова.
Она подчеркнула, что после увиденного Алексей Ищенко пообещал, что Эдема отвезут в больницу. В свою очередь Сергей Бережной заверил, что условия содержания обоих мужчин улучшат в ближайшее время.
"Я уже направила обращение к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Прошу способствовать установлению происхождения аллергической реакции заключенных граждан Украины, предоставлению им соответствующей медицинской помощи и обеспечению надлежащими условиями", – заявила украинский омбудсмен.
Напомним, российские силовики задержали Бекирова на въезде в Крым 12 декабря 2018 года. На следующий день подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал его до 11 февраля 2019 года.
В конце января дочь политзаключенного Элеонора Бекирова сообщила, что состояние его здоровья ухудшилось. По ее словам, у отца появилась еще одна гнойная рана из-за антисанитарных условий содержания, а также кашель и одышка.
Ранее посольство США в Украине призвало РФ освободить политзаключенного Бекирова.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Денисова рассказала, что политзаключенному Бекирову становится все хуже". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Оккупанты решили, что политзаключенный Бекиров может находиться в СИЗО
Решение вынесено, несмотря на его болезни
Дочь рассказала о состоянии тяжелобольного политзаключенного Бекирова
По ее словам, состояние отца, удерживаемого в спецблоке симферопольского СИЗО, ухудшается с каждым днем
Права узников Кремля снова нарушают: больному отказали в должной медпомощи
Тюремщики предоставили пожилому крымско-татарскому активисту лишь 3 дня медицинских осмотров вместо 12
Бекиров рассказал о насильственном изъятии слюны российскими силовиками
Защитник опасается, что такие действия правоохранителей могут привести к фальсификации вещественных доказательств по делу