Денисова заявила об ухудшении здоровья политзаключенного Бекирова и обратилась к Москальковой

Денисова отметила, что Бекирову запрещены по состоянию здоровья длительные переезды

Фото: Антон Наумлюк / Радио Свобода.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который незаконно удерживается в СИЗО Симферополя. В связи с этим она призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову предпринять меры для обеспечения его квалифицированной медицинской помощью.

"Удерживаемом в "ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по Республике Крым и г.Севастополь" крымскому татарину Эдему Бекирову, которого задержали сотрудники российского ФСБ в пункте пропуска "Чонгар" в декабре 2018 года, становится хуже"… Поэтому я обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с тем, чтобы она немедленно приняла меры по обеспечению Эдема Бекирова медицинской помощью, а также оказала содействие его участию в судебных заседаниях без риска для его здоровья. Жду ответа", - написала Денисова во вторник.

Она отметила, что Бекиров – инвалид первой группы, страдает сахарным диабетом, болями в сердце, одышкой.

"Вчера он не смог даже выйти к своему адвокату из-за ущемления спинного нерва. Каждый день пребывания Бекирова в условиях СИЗО представляет риск его жизни", – добавила омбудсмен.

При этом она отметила, что, несмотря на плохое состояние здоровья, Бекиров по решению "Верховного суда Крыма", рассмотрение его дела будет проходить в "Красноперекопском районном суде Крыма", "а это 4 часа езды в автозаке из Симферополя. В его критическом состоянии длительная дорога опасна".

Ранее сообщалось об эпидемии кори в СИЗО, где держат Бекирова.

Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Его подозревают в совершении преступления по статье 222 часть 2 и 222.1 часть 2 УК России (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов). Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.

Ранее сообщалось, что украинский и российский омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова договорились по поводу предоставления независимого медицинского обследования удерживаемым в российском заключении Эдему Бекирову,Владимиру Балуху и Владимиру Дудке.

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