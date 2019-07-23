Денисова заявила об ухудшении здоровья политзаключенного Бекирова и обратилась к Москальковой
Денисова отметила, что Бекирову запрещены по состоянию здоровья длительные переезды
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который незаконно удерживается в СИЗО Симферополя. В связи с этим она призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову предпринять меры для обеспечения его квалифицированной медицинской помощью.
"Удерживаемом в "ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по Республике Крым и г.Севастополь" крымскому татарину Эдему Бекирову, которого задержали сотрудники российского ФСБ в пункте пропуска "Чонгар" в декабре 2018 года, становится хуже"… Поэтому я обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с тем, чтобы она немедленно приняла меры по обеспечению Эдема Бекирова медицинской помощью, а также оказала содействие его участию в судебных заседаниях без риска для его здоровья. Жду ответа", - написала Денисова во вторник.
Она отметила, что Бекиров – инвалид первой группы, страдает сахарным диабетом, болями в сердце, одышкой.
"Вчера он не смог даже выйти к своему адвокату из-за ущемления спинного нерва. Каждый день пребывания Бекирова в условиях СИЗО представляет риск его жизни", – добавила омбудсмен.
При этом она отметила, что, несмотря на плохое состояние здоровья, Бекиров по решению "Верховного суда Крыма", рассмотрение его дела будет проходить в "Красноперекопском районном суде Крыма", "а это 4 часа езды в автозаке из Симферополя. В его критическом состоянии длительная дорога опасна".
Ранее сообщалось об эпидемии кори в СИЗО, где держат Бекирова.
Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Его подозревают в совершении преступления по статье 222 часть 2 и 222.1 часть 2 УК России (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов). Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.
Ранее сообщалось, что украинский и российский омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова договорились по поводу предоставления независимого медицинского обследования удерживаемым в российском заключении Эдему Бекирову,Владимиру Балуху и Владимиру Дудке.
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