Депортация крымских татар: историк рассказала, как СССР продолжала политику Российской империи

То, что не удалось сделать царскому режиму в Крыму в отношении крымских татар, довершил советский режим

Политика советского режима в отношении крымских татар мало чем отличалась от режима Российской империи конца XIX века. Коренное население полуострова всячески вытеснялось с исторических территорий. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказала историк и телеведущая Гульнара Бекирова.

"Сходство налицо, хотя это различные исторические эпохи. В середине XIX века в статье "Историческая судьба крымских татар", написанной вскоре вынужденной массовой эмиграции крымских татар, когда Крым опустел, краевед Феоктист Хартахай ставил точку в истории крымских татар в Крыму: "За крымскими татарами сохранится теперь только их историческое значение, впрочем, немаловажное для нас". Крымские татары принуждались к массовому, сотнями тысяч людей, исходу из Крыма, стоически терпели они и свою горькую жизнь в Крыму – безземелье, издевательства российских чиновников", – отметила Керимова.

Как результат историк отмечает, что по присоединении Крыма к России крымские татары составляли подавляющее большинство населения полуострова, а спустя полтора века их насчитывалось в Крыму лишь четверть населения.

"То, что не удалось царскому режиму, довершил советский режим – в 1944 году Крым был полностью "очищен" от его коренного народа. Как тогда надеялись советские власти, – навсегда", – подчеркнула Керимова.

Кроме того, Гульнара Керимова подчеркивала, что Кремль пытается создать "клон" Меджлиса для презентации крымскотатарского народа за рубежом.

Напомним, 18 мая в Украине – День памяти жертв депортации крымских татар. С этого дня в 1944 году крымских татар принудительно вывозили с полуострова в Узбекистан, соседние с ним районы Казахстана, Таджикистана, а также некоторые регионы РСФСР. Президент Украины Петр Порошенко назвал эти события циничными преступлениями против всего человечества.

Полный текст читайте на сайте "Сегодня" в материале "Прийти могут к каждому": интервью с телеведущей Гульнарой Бекировой о судьбе крымских татар".