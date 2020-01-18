Дерьмо, бардак и грязь: во что оккупанты превратили Ялту

/ Фото: Twitter

Подконтрольный Кремлю "глава администрации" оккупированной Ялты Иван Имгрунт в очередной раз раскритиковал работу местных чиновников. В частности, он недоволен исполнением поручений "руководства" города. Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Новый год уже позади! Иллюминация уже позади. Нужно возвращаться к тому дерьму, которое продолжает нас окружать! Я не боюсь произносить это слово! Есть поручение главы Республики Крым – срочно наводить порядок", – сказал российский глава Ялты.

Попытки чиновников оправдаться его не удовлетворили.

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"Мы каждую неделю смотрим, обсуждаем, осуждаем, ругаем, но в итоге ведь ничего не делается, ничего не меняется. Ответственные за состояние территорий лица – не реагируют, в итоге мы видим бардак и грязь", – отметил глава города.

Также Имгрунт вспомнил ситуацию с берегоукрепительными сооружениями Ялты.

"В июле прошлого года было предписание от Ростехнадзора по береговым бунам. Мы по сей день не передали их на баланс. Мы должны были максимум в течение недели определиться, кто будет их обслуживать и передать на баланс. Но акт с прошлого года валяется в кабинете ответственных чиновников! И мне никто об этом не напоминает. Значит – хромает система внутри администрации?" – возмутился Имгрунт.

Напомним, ранее в Ялте в оккупированном Крыму прошел сильный ливень. В результате некоторые улицы города затопило. Фото и видео последствий непогоды публикуют пользователи в соцсетях.

Кроме того, мы писали, что в оккупированном россиянами Крыму местные жители все чаще фиксируют появление мусорных свалок, спящих на лавочках пьяных "туристов", загрязнение любимых мест отдыха и сброс канализации в моря прямо в прибрежной полосе.

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