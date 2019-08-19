Девять отклонений от нормы: в Крыму продолжают закрывать пляжи из-за грязной воды

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В оккупированном Крыму закрыли четыре пляжа после проверки морской воды. Об этом сообщил Крым.Реалии.

Как стало известно, ограничение действует в зонах отдыха Алушты и Севастополя.

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"За период с 9 по 16 августа 2019 года исследовано на микробиологические показатели – 472 пробы, на санитарно-химические – 376 проб, на паразитологические – 228 проб. По результатам исследований, 9 проб не соответствовали требованиям санитарных правил и нормативов по микробиологическим показателям в Алуште, Феодосии и Бахчисарайском районе. По фактам выявленных нестандартных проб морской воды территориальными отделами вынесены постановления о временном ограничении купания по 7-ми рекреационным зонам (5 – в Алуште, 2 – в Феодосии, 1 – в Бахчисарайском районе). По состоянию на 16 августа постановления о временном ограничении купания действуют на четырех зонах (2 – в Алуште, 2 – в Севастополе)", – сказано в сообщении Роспотребнадзора.

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Напомним, мы сообщали, что в Севастополе во временно оккупированном Крыму закрывают пляж "Омега" и парка Победы. При отборе проб воды в ходе планового мониторинга упомянутых пляжей ФГКУЗ "противочумной станции Республики Крым" были выделены холерные вибрионы.

Кроме этого, мы уде рассказывали, что строительство Керченского моста уже привело к экологической катастрофе в Азовском море. Жители Геническа Херсонской области обнаружили массовое вымирание медуз. Люди отмечают, что такого раньше не было.

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