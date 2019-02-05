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Добыча "токсического песка" в Крыму угрожает Черному морю – МинВОТ

Сегодня, 14:03

В хвостохранилищах количество мышьяка превышает предельно допустимую концентрацию

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Добыча "токсического песка" в Крыму угрожает Черному морю – МинВОТ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7f5/b42/5c57f5b42b2aa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7f5/b42/5c57f5b42b2aa.jpg Крым В хвостохранилищах количество мышьяка превышает предельно допустимую концентрацию

Добыча песка в оккупированном Крыму в районе Верхне-Чурбашского и Нижне-Чурбашского хвостохранилищ может привести к экологическому бедствию. Об этом передает Министерство по делам временно оккупированных территорий Украины .

"Хвостохранилища (специальные сооружения для безопасного хранения токсичных веществ) предназначались для сбора ядовитых отходов Камыш-Бурунского железорудного комбината и действовали с 1968 до 1994 года, однако пока, несмотря большие угрозы для жизни и здоровья людей, используются оккупационными властями Российской Федерации. По информации из открытых источников, в хвостохранилищах количество мышьяка превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 500 раз, сурьмы – в 3 раза, ванадия – в 3,5 раза, хрома – в 1420 раз", – говорится в сообщении. 

По данным Министерства, на конец 2018 года добыча токсического песка на временно оккупированной территории АР Крым продолжалась. По данным дистанционного зондирования земли, наблюдается значительное расширение участков, на которых оккупационная власть осуществляет добычу. 

Как сообщалось ранее, часть дамбы в Керчи, которая препятствовала попаданию отходов в море, разрушена

Экологи предупреждают о масштабной угрозе от вскрытия хвостохранилища для здоровья людей. Добыча и промывка песка провоцирует различные заболевания, в самом песке содержатся химические вещества – мышьяк, ванадий, фосфор и железо – в концентрации, значительно превышающей допустимые безопасные для жизни и здоровья людей нормы.

Активисты-экологи и ученые постоянно выступают против незаконной добычи песка, однако добыча его продолжается. По информации СМИ, этот токсичный песок используется при строительстве Керченского моста.

В МинТОТ Украины отмечают, что выборка песка из токсичного хвостохранилища вблизи Керчи является прямым нарушением оккупационными властями экологического законодательства. Кроме того, проведение таких работ создает чрезвычайную ситуацию и угрожает здоровью людей и экологии Черного моря.

 

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Тег Крым, песок, токсины, отходы, Керчь, добыча, хранилище

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Источник:

Радіо Свобода

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