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Дочь Бекирова стала советницей омбудсмена по Крыму

17 октября, 16:03

Элеонора Бекирова будет заниматься соблюдением прав крымскотатарского населения

Дочь Эдема Бекирова стала советником омбудсмена по Крыму

Дочь Эдема Бекирова стала советником омбудсмена по Крыму / Фото: Facebook

Элеонора Бекирова, дочь освобожденного из российской тюрьмы Эдема Бекирова, назначена советником уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Об этом на своей странице в Facebook сообщила сама омбудсмен Людмила Денисова.

"Поздравляю в своей команде Элеонору Бекирову — советника уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", — написала она.

Денисова отметила, что обязанностями Бекировой будет наблюдение за соблюдением прав крымских татар.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что после освобождения 35 плененных украинцев, которых встречали в аэропорту "Борисполь", восемь из них оказались в клинике "Феофания". Где прошли обследования и лечение.

Освобожденных из российских тюрем украинцев разместили в обычных двухместных палатах. У каждой из них – родственники. Врачи особых подробностей о состоянии пациентов не разглашают, однако отмечают, что каждый из них нуждается в психологической помощи.

Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

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Источник: Сегодня

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