Должны соблюдать резолюции о суверенитете: в ООН отреагировали на запуск российских поездов в Крым

Генеральная ассамблея ООН / Фото: AFP

Представитель Украины при ООН Олег Николенко рассказал, как отреагировали в ООН на запуск Россией поездов по Керченскому мосту. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Имеем реакцию генерального секретаря ООН (Антониу Гутерриш, – ред.) на открытие железнодорожного движения через "крымский мост": должны соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины", – написал Николенко.

Он указал на то, что резолюции Генассамблеи ООН осуждают строительство моста и расценивают это "как грубое нарушение Устава ООН, а также предостерегают российских чиновников от несогласованных визитов на Крымский полуостров".

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"Противоправные действия Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины не должны оставаться без ответа международного сообщества", – отметил Николаенко.

Напомним, у Владимира Зеленского отреагировали на приезд Путина в Крым . Как говорится в заявлении представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, визит президента РФ на оккупированный полуостров является незаконным, как, собственно, и запуск туда с территории России железнодорожного сообщения.

Также ранее мы писали, как в сети отреагировали на поездку Путина в Крым.

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