Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,28
25,78

Должны соблюдать резолюции о суверенитете: в ООН отреагировали на запуск российских поездов в Крым

24 декабря, 09:05

Путин открыл пассажирское железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом

Генеральная ассамблея ООН

Генеральная ассамблея ООН / Фото: AFP

Представитель Украины при ООН Олег Николенко рассказал, как отреагировали в ООН на запуск Россией поездов по Керченскому мосту. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Имеем реакцию генерального секретаря ООН (Антониу Гутерриш, – ред.) на открытие железнодорожного движения через "крымский мост": должны соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины", – написал Николенко.

Он указал на то, что резолюции Генассамблеи ООН осуждают строительство моста и расценивают это "как грубое нарушение Устава ООН, а также предостерегают российских чиновников от несогласованных визитов на Крымский полуостров".

Реклама

"Противоправные действия Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины не должны оставаться без ответа международного сообщества", – отметил Николаенко.

Напомним, у Владимира Зеленского отреагировали на приезд Путина в Крым . Как говорится в заявлении представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, визит президента РФ на оккупированный полуостров является незаконным, как, собственно, и запуск туда с территории России железнодорожного сообщения.

Также ранее мы писали, как в сети отреагировали на поездку Путина в Крым.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Крым поезда мост Владимир Путин Керченский мост Крымский мост

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Зеленского отреагировали на приезд Путина в Крым
У Зеленского отреагировали на приезд Путина в КрымПолитика
Барин чаек попил, холопы в экстазе: в сети поиздевались над поездкой Путина в Крым
Барин чаек попил, холопы в экстазе: в сети поиздевались над поездкой Путина в КрымУкраина
В России пятерым крымским татарам дали 68 лет тюрьмы за
В России пятерым крымским татарам дали 68 лет тюрьмы за "терроризм"Крым
Путин первым проехал на поезде в Крым по Керченскому мосту: видео
Путин первым проехал на поезде в Крым по Керченскому мосту: видеоУкраина
Россия грабит Украину в Крыму: удастся ли сохранить исторические ценности и памятники
Россия грабит Украину в Крыму: удастся ли сохранить исторические ценности и памятникиКрым
Когда придет зима: погода продолжает преподносить сюрпризы украинцам
Когда придет зима: погода продолжает преподносить сюрпризы украинцамУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...