ДТП в Крыму: один погибший, 14 раненых

Сегодня, 14:23

Утром под Феодосией произошли две масштабные аварии, среди пострадавших четверо детей

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В воскресенье утром, 12 августа, на трассе Феодосия-Керчь произошло две аварии, в результате которых погиб один человек и еще 14 получили телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба российского оккупационного управления МВД по Крыму.

"Около 6.30 в районе поселка Приморский произошло ДТП с участием двух легковых авто. По предварительным данным, водитель автомобиля Geely выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Chery. В результате ДТП один пассажир Geely погиб, другой получил телесные повреждения. В автомобиле Chery пострадали пять человек, в том числе двое детей", – отмечено в сообщении.

По информации ведомства, часом ранее на автодороге Симферополь-Феодосия, недалеко от поселка Насыпное произошло ДТП с участием трех автомобилей.

"В результате ДТП восемь человек получили телесные повреждения, в том числе двое детей. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Dodge", – уточнили в ведомстве оккупантов.

В июне в оккупированном Крыму на трассе Симферополь – Николаевка, возле села Лекарственное произошло столкновение "легковушки" Toyota Corolla с грузовиком, погибли пять человек.

Позже на той же трассе из-за столкновения грузовика и легкового автомобиля ВАЗ-21099 погибли три человека и четыре пострадали.

Масштабная авария с участием трех автомобилей произошла в Сакском районе аннексированного Россией Крыма. Погиб один человек, еще шесть пострадали.
ДТП, феодосия, пострадавшие, погибший

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Источник:

Крым.Реалии

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