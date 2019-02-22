ДТП в Крыму: перевернулась российская САУ, легковушки всмятку (фото)
Российские "ихтамнеты" спровоцировали жуткую аварию на трассе Симферополь-Феодосия с пострадавшими, пишут в соцсетях
В оккупированном Крыму проблемы настигли российских военных – тяжелая военная техника оккупантов попал в ДТП и перевернулась. Соответствующие фото появились в соцсетях.
Также отмечается, что из-за аварии с российскими военными пострадали и гражданские, которым вызывали "скорую".
"Крым. На трассе Симферополь-Феодосия "ихтамнеты" спровоцировали очередное ДТП, в результате которого в кювет улетел тягач вместе с перевозимой САУ (самоходная артиллерийская установка). Также пострадали несколько легковых авто и люди, которым была вызвана скорая помощь. Военная база", – написал "Крымский бандеровец" вTwitter.
В комментариях к опубликованным кадрам также писали, что "достали (оккупанты) своими танками, ракетами и самолетами".
Напомним, 30 ноября прошлого года в России сошел рельсов эшелон с танками и пушками, перевернулись 20 вагонов. А всего с рельсов сошел 71 вагон. Инцидент произошел на Свердловской железной дороге. В пресс-службе Центрального военного округа сообщали, что на сошедших с рельсов платформах была гусеничная военная техника, следовавшая якобы на ремонтный завод.
Позже в ВСУ указали на один важный момент в крушении эшелона. Там была техника, которая могла быть предназначена для применения на войне на Донбассе, так как у нее были закрашены номера (этот принцип оккупанты применяют еще с 2014 года).
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