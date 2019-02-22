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ДТП в Крыму: перевернулась российская САУ, легковушки всмятку (фото)

Сегодня, 12:39

Российские "ихтамнеты" спровоцировали жуткую аварию на трассе Симферополь-Феодосия с пострадавшими, пишут в соцсетях

Фото: соцсети
Фото: соцсети.
ДТП в Крыму: перевернулась российская САУ, легковушки всмятку (фото) //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fd1/216/5c6fd1216e390.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fd1/216/5c6fd1216e390.jpg Крым Российские «ихтамнеты» спровоцировали жуткую аварию на трассе Симферополь-Феодосия с пострадавшими, пишут в соцсетях

В оккупированном Крыму проблемы настигли российских военных – тяжелая военная техника оккупантов попал в ДТП и перевернулась. Соответствующие фото появились в соцсетях.

Также отмечается, что из-за аварии с российскими военными пострадали и гражданские, которым вызывали "скорую".

"Крым. На трассе Симферополь-Феодосия "ихтамнеты" спровоцировали очередное ДТП, в результате которого в кювет улетел тягач вместе с перевозимой САУ (самоходная артиллерийская установка). Также пострадали несколько легковых авто и люди, которым была вызвана скорая помощь. Военная база", – написал "Крымский бандеровец" вTwitter.

В комментариях к опубликованным кадрам также писали, что "достали (оккупанты) своими танками, ракетами и самолетами".

Напомним, 30 ноября прошлого года в России сошел рельсов эшелон с танками и пушками, перевернулись 20 вагонов. А всего с рельсов сошел 71 вагон. Инцидент произошел на Свердловской железной дороге. В пресс-службе Центрального военного округа сообщали, что на сошедших с рельсов платформах была гусеничная военная техника, следовавшая якобы на ремонтный завод.

Позже в ВСУ указали на один важный момент в крушении эшелона. Там была техника, которая могла быть предназначена для применения на войне на Донбассе, так как у нее были закрашены номера (этот принцип оккупанты применяют еще с 2014 года).

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Тег ДТП, техника, Крым, российские военные, САУ

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