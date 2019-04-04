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Два человека пострадали в драке из-за хорька в Симферополе

Сегодня, 17:23

Победил пенсионер, у которого оказался нож

Фото: Pixabay
Два человека пострадали в драке из-за хорька в Симферополе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3ad/82e/5ca3ad82ead2e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3ad/82e/5ca3ad82ead2e.jpg Крым Победил пенсионер, у которого оказался нож

Драка с поножовщиной произошла в симферопольском парке имени Гагарина. Пенсионер и молодой человек не поделили корм для животных. В итоге стычки парень попал в больницу.

Как сообщает паблик "Плохие новости. Крым", полицейским поступило сообщение от 27-летнего парня, который оказался на больничной койке с колото-резаными ранениями, о том, что в Гагаринском парке на него напал мужчина с ножом.

Парень, по его словам, выгуливал своего хорька в парке. Хорёк присоседился к бездомным животным, которых кормила пожилая пара. Поведение животного привело к словесной перепалке между пенсионером и владельцем хорька, который ударил оппонента в голову. Пожилой симферополец решил не откладывать разбирательство и нанес несколько ударов ножом хозяину хорька.

По горячим следам полиция задержала 72-летнего мужчину. Он рассказал, что ежедневно ходит в парк кормить бездомных кошек, — и тут возле миски с кормом оказался хорёк, которого выгуливал молодой человек. Пенсионер потребовал убрать хорька — в ответ парень несколько раз врезал пожилому мужчине по спине.

Дедушка, судя по всему, узнавший в жизни разного, достал из кармана нож и ударил им своего обидчика.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, — сообщила "пресс-служба МВД по Республике Крым". — Согласно действующему законодательству, пожилому человеку грозит лишение свободы на срок до восьми лет".

Как сообщалось, в Киеве полиция застрелила собаку, которую натравил на людей вор, убегая с места злодеяния.

Ранее в столице полицейские также вынуждены были застрелить собаку, которую натравил на них пьяный дебошир в супермаркете.

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Тег Симферополь, драка, хорек, поножовщина

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