Два предателя получили подозрения в оккупации Крыма и захвате штаба ВМС Украины

Украинские правоохранители сообщили о подозрении участникам незаконного вооруженного формирования (НВФ) "Самооборона Севастополя" по фактам активного участия в захвате штаба ВМС Украины в Севастополе и оккупации Крыма. Об этом сообщили в Нацполиции.
Отмечается, что подозреваемые входили в состав НВФ "Рубеж", что в составе так называемой "Самообороны Севастополя".
"(Бойцы, – ред.)выполняли противоправные приказы "главарей" указанного формирования и принимали участие в захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в городе Севастополе, в частности противолодочного корвета "Хмельницкий" , который принадлежит Военно-морским силам Украины, с целью обеспечения отбуксирования судном вооруженных сил Российского Федерации", – написали в сообщении.
Отмечается, что один из фигурантов награжден российской медалью "За возвращение Крыма".
Мужчинам сообщено о подозрении в преступлении по статье "создание и деятельность на временно оккупированной территории АР Крым непредвиденных законом вооруженных формирований".
Напомним, ранее следователи крымской полиции, действующей на подконтрольной Украине территории, задержали и сообщили о подозрении гражданину Украины, который участвовал в бандах "самообороны Крыма" и посягал на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Кроме того, в прошлом году предатель из МВД, ставший главой "органов полиции ДНР", получил заочно 10 лет тюрьмы. Приговор объявлен заочно Димитровским городским судом.
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