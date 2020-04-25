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Два предателя получили подозрения в оккупации Крыма и захвате штаба ВМС Украины

25 апреля, 16:39

Татьяна Очеретяна

У одного из них нашли медаль «За возвращение Крыма»

Украинские правоохранители сообщили о подозрении участникам незаконного вооруженного формирования (НВФ) "Самооборона Севастополя" по фактам активного участия в захвате штаба ВМС Украины в Севастополе и оккупации Крыма. Об этом сообщили в Нацполиции.

Отмечается, что подозреваемые входили в состав НВФ "Рубеж", что в составе так называемой "Самообороны Севастополя".

"(Бойцы, – ред.)выполняли противоправные приказы "главарей" указанного формирования и принимали участие в захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в городе Севастополе, в частности противолодочного корвета "Хмельницкий" , который принадлежит Военно-морским силам Украины, с целью обеспечения отбуксирования судном вооруженных сил Российского Федерации", – написали в сообщении.

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Отмечается, что один из фигурантов награжден российской медалью "За возвращение Крыма".

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Мужчинам сообщено о подозрении в преступлении по статье "создание и деятельность на временно оккупированной территории АР Крым непредвиденных законом вооруженных формирований".

Напомним, ранее следователи крымской полиции, действующей на подконтрольной Украине территории, задержали и сообщили о подозрении гражданину Украины, который участвовал в бандах "самообороны Крыма" и посягал на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Кроме того, в прошлом году предатель из МВД, ставший главой "органов полиции ДНР", получил заочно 10 лет тюрьмы. Приговор объявлен заочно Димитровским городским судом.

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