Движение по Крымскому мосту: оккупанты назвали дату открытия ж/д сообщения

Поезда в Крым россияне собираются запустить с декабря 2019 года

Фото: Крымский мост

Движение поездов по Крымскому мосту, построенному оккупантами, будет открыто 9-10 декабря, а продажа билетов начнется с октября, за 45 суток до открытия движения. Об этом сообщил исполняющий обязанности гендиректора "Крымской железной дороги" Василий Назарян.

Ожидается, что первые два поезда будут отправлены по направлению Севастополь – Санкт-Петербург и Симферополь – Москва. Перед началом курортного сезона в апреле-мае 2020 года захватчики собираются запустить 11 поездов.

Составы будут ездить в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию из Краснодара, Мурманска, Екатеринбурга и других городов России. Среднее время нахождения в пути поезда Москва – Симферополь составит 35 часов. Отмечается также, что запуск скоростных поездов на оккупированную территорию не планируется.

Ранее сообщалось, что железнодорожное сообщение по Крымском мосту оккупанты намерены протестировать в конце лета. Строительство его железнодорожной части и подхода со стороны Керчи должно завершиться до декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что Крымский мост, который уже начал проседать, продолжают преследовать "бедствия". На незаконно построенном Россией объекте заметили три критических участка, на которых проблемы с опорами.

В комментарии сайту "Сегодня" директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко рассказывал, к чему могут привести смещения Керченского моста. По данным эксперта, если конструкция будет проседать неравномерно, это может привести к трагедии.

В свою очередь архитектор Георгий Духовичный нам рассказал, что, по его мнению, мост долго не простоит. На месте сооружения Керченского моста вообще не должно было ничего строится. Теперь же нужно постоянно следить за объектом, чтобы не допустить трагедии и жертв.

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