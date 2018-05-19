Джемилев о голодовке узников Кремля: это не та страна, где можно рассчитывать на гуманность

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев обратился к политзаключенным Олегу Сенцову и Владимиру Балуху с просьбой прекратить голодовку. Об этом сообщает "Укринформ".

"Я не думаю, что следует убивать себя за решеткой. Они молодцы, что объявили голодание и продержали его определенное время, ведь это мобилизировало общество. Однако пять дней назад я говорил с Балухом и сказал ему: "Я горжусь тобой, но ты должен выйти оттуда живым. Россия не та страна, в которой можно рассчитывать на гуманность. То же я хочу сказать и Сенцову", – сказал он.

Джемилев также подчеркнул, что при условии отсутствия принудительного кормления у людей, которые объявили голодание, "остаются считанные дни".

В свою очередь, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на российскую коллегу Татьяну Москалькову, сообщила, что Балух питается по специальной схеме, "сейчас это не полное голодание".

"Выглядит неплохо как для человека, который голодает почти 2 месяца", – процитировала Л.Денисова Т.Москалькову.

Ранее сообщалось, что в российском плену находится более 60 украинцев.