Джонсон пояснил, почему судьба Крыма важна для всех в мире

По мнению Джонсона, после незаконной аннексии Крыма все государства должны взвешенно и решительно выступить против России

Ни одна страна не имеет права силой изменять границы, как Россия сделала это с Крымом, так как от этого зависит безопасность каждой нации. Об этом говорится в статье министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона к годовщине аннексии Крыма, опубликованной на сайте "Европейской правды".

По его словам, чрезвычайно важно, чтобы государства придерживались ключевого принципа – не приобретать территорию силовым путем.

"От того, будет ли мир следовать этому принципу, зависит безопасность каждой нации. Именно поэтому судьба Крыма имеет значение для всех нас", – подчеркнул британский министр.

По мнению Джонсона, после незаконной аннексии Крыма все государства должны взвешенно и решительно выступить против России.

"Это значит – поддерживать санкции, введенные против РФ за аннексию Крыма, до тех пор, пока регион будет оставаться под контролем Кремля, а также сохранять дальнейшие, более сильные санкции – пока не выполняются Минские договоренности", – подчеркнул министр.

Эти шаги должны продемонстрировать, что ни одна страна, независимо от ее размера, "не может расчленить своего соседа и нарушить международное право без последствий для себя", пояснил Джонсон.

Ранее заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан заявил, что США в отношениях с Российской Федерацией никогда не согласятся на обмен Крыма на Донбасс для урегулирования конфликта на востоке Украины.