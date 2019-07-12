Экологическая катастрофа в Крыму: количество химикатов в море превышает норму

Опубликованы документы с результатами исследований морской воды

Фото: wikipedia.org.

В оккупированном Крыму в поселке Коктебель наблюдается экологическая катастрофа. Исследования морской воды показали, что концентрация вредных веществ в воде у берегов Коктебеля в несколько раз превышает предельно допустимую норму. Документы о результатах исследования выложила в сеть крымский блогер RoksolanaToday&Крым25%.

В частности, в документах говорится, что ион аммония превышает норму в 168 раз; анионные поверхностно-активные вещества в 20 раз; растворенный кислород в шесть раз ниже нормы.

Также уточняется, что сниженное содержание кислорода указывает на ее химическое или биологическое загрязнение.









Напомним, ранее в сети высмеяли бодрые заявления ставленника оккупантов Крыма Сергея Аксенова о рекордных показателях по числу отдыхающих. При этом в соцсетях появилось немало фото, демонстрирующих, что на побережье – далеко не аншлаг.

Кроме этого, в оккупированном россиянами Крыму местные жители все чаще фиксируют появление мусорных свалок, спящих на лавочках пьяных "туристов", загрязнение любимых мест отдыха и сброс канализации в моря прямо в прибрежной полосе. В своем Twitter пользователь RoksolanaToday&Крым показала "достижения" оккупантов в Севастополе, под Балаклавой, Евпатории, которая была популярным детском курортом, а также в других местах полуострова.

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