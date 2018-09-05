Экологическая катастрофа в Крыму: министр рассказал об опасности для украинцев

После химической катастрофы в Армянске на территории оккупированного Крыма угроз для жизни и здоровья украинцев, проживающих вблизи административной границы полуострова, не зафиксировано.

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

"Уже прошло одно заседание комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям в Херсонской области. Комиссия не видит сейчас по всем признакам, что есть превышения по показателям. Это означает, что ничего не угрожает людям, чтобы их нужно было отселять либо эвакуировать", – подчеркнул он.

Также министр добавил, что несколькими государственными службами были взяты пробы воды, грунта и воздуха на прилегающих к админгранице территориях. При этом в воздухе был выявлен сернистый ангидрид, который несет опасность лишь в определенной концентрации.

"Газоанализаторы, которые есть у Государственной пограничной службы, показали, что действительно такое вещество было в воздухе, но предельно допустимые концентрации в Херсонской области не были превышены", – заверил Черныш.

Кроме того, он заявил, что Украина объективно не владеет всей информацией о ситуации на оккупированном полуострове, но предположил, что оккупационные власти скрыли от населения реальное положение.

"Когда речь идет, с одной стороны, о безопасности людей, а с другой стороны, о возможности получения сверхприбыли, государству-агрессору абсолютно безразличны люди, хотя РФ на словах демонстрирует желание заботиться о них. При этом оккупационная власть закрывает любую информацию, не реагирует на протяжении недели, а потом говорит, что нет угроз, в тоже время, предлагая оздоровить людей в санаториях", – напомнил министр.

В то же время, Черныш подчеркнул, что для четкого видения ситуации в целом необходимо организовать постоянный мониторинг. На данный момент все процессы, связанные с данной ситуацией, находятся под контролем.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что несколько украинских пограничников, которые несут службу в Херсонской области, пожаловались на недомогание и обратились за помощью медиков.

Как сообщалось, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным, причиной загрязнения является испарение содержимого кислотонакопителя завода "Крымский титан".

Стоит напомнить также, что после сообщений о химической катастрофе в Крыму работа Херсонского отряда Госпогранслужбы была откорректирована. "В частности, служащим выдали технические средства, средства спецзащиты, в наряды не выходят женщины-военнослужащие. Мы также увеличили количество нарядов, чтобы в случае необходимости пограничники помогали друг другу", – заявил Слободян, добавив, что речь о смене пограничных позиций не идет.