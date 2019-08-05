Экологическое бедствие на Азове продолжается, курорты "атакуют" полчища медуз 2019-08-05T15:54:00+03:00 Крым Появление медуз связывают с повышением солености Азовского моря

В Азовском море началось нашествие медуз, приплывших из Черного моря. Так, местные жители заметили их в Кирилловке, Бердянске, Геническе, Генической Горке, Счастливцево, Стрелковом.

Ученые считают, что появление такого количества медуз под названием "корнерот" связано с повышением солености Азовского моря. При соприкосновении с такой медузой можно получить сильный ожог, чреватый покраснением кожи и появлением мелких волдырей.

Если тенденция к увеличению солености сохранится, в следующем году их станет еще больше.

Также, на местных сайтах сообщается, что медузы появились как больших размеров, так и мелких. В Кирилловке медуз даже отгружали лопатами. Скриншот из видео появился на одном из местных сайтов.

По рассказам отдыхающих, относительно свободной от корнеротов пока остается Белосарайская коса.

Очевидцы начали активно публиковать фото и видео нашествия медуз в соцсетях.

Ранее мы писали, что строительство Керченского моста уже привело к экологической катастрофе в Азовском море. Жители Геническа Херсонской области обнаружили массовое вымирание медуз.

Напомним, в прошлом году в Азовском море на побережье курортной Кирилловки отдыхающие заметили огромных медуз. Если ранее курортники замечали в воде безобидную Аурелию, то теперь у побережья появилась еще одна разновидность – Корнерот.

Также, ранее мы писали о нашествии медуз на берега оккупированного Крыма . Пользователи соцсетей опубликовали фото, на которых видно – поверхность акватории мыса Тарханкут покрыто множеством белых медуз, а вода напоминает молочный кисель.

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