Экс-президент Крыма Юрий Мешков умер в больнице

Мешков был избран президентом Крыма в 1994 году и занимал этот пост в течение года

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Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков умер на 74-м году жизни. Об этом сообщила дочь политика Марианна Мешкова.

1 сентября он перенес инсульт в Турции, куда приехал с женой на отдых. Медики ввели мужчину в искусственную кому. Он был выведен из нее примерно через сутки.

За полчаса до смерти Мешкова рассказала, что ее отец снова переведен в реанимацию после того, как в выходные был оставлен без наблюдения врачей. Она планировала перевести его из Красногорска в больницу Москвы.

Крымский политик и юрист Юрий Мешков родился в 1945 году в Днепропетровской области. Он был первым и единственным президентом Крыма (1994-1995 гг).

Политической предвыборной платформой Мешкова был курс на сближение с Россией, вплоть до полного присоединения. В частности, Юрий Мешков был намерен ввести в Крыму рублевую зону, заключить с Россией военно-политический союз, предоставить жителям Крыма российское гражданство, ввести московское время, и т. п.

После завершения каденции он проживал в Москве, иногда приезжал в Крым.

Ранее мы писали, что в Симферополе 18 марта российские силовики задержали экс-президента Крыма по заявлению неизвестного лица, что бывший крымский президент якобы находится в состоянии наркотического опьянения.

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