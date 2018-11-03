Эрдоган: Турция никогда не признает аннексию Крыма

Президент заверил, что государство продолжит отстаивать права крымских татар, в том числе и тех, которые остались на территории Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко по итогам встречи в Стамбуле заявил, что Турция никогда не признавала и не признает аннексию Россией украинского Крыма.

"Мы никогда не признавали и не будем признавать незаконной аннексии Крыма", – сказал Эрдоган, заверив, что турецкое государство будет продолжать отстаивать права и интересы крымских татар, в том числе и тех, которые остались на территории Крыма.

Как сообщалось, Эрдоган во время пресс-конференции также заявил, что после освобождения заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза получил от Украины новый, более длинный список украинских политзаключенных и передал этот документ России.

Также мы писали, что Порошенко заявил, что освобождение Умерова и Чийгоза положило начало деоккупации Крыма.

Напомним, что 3 ноября начался официальный визит Петра Порошенко в Турцию. Поездка началась с церемонии открытия мемориальной таблички на здании в Стамбуле, где в 1919-1922 годах находилось посольство Украинской Народной Республики в Османской империи и выступления в Стамбульском университете.