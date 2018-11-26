ЕС готовит международный ответ на агрессию России в Керченском проливе

Вчера, 15:32

Евросоюз требует, чтобы Россия немедленно освободила корабли и персонал на борту

Федерика Могерини. Фото: AFP
Федерика Могерини. Фото: AFP

Ситуация с задержанием украинских военных судов в Керченском проливе и ранением моряков совершенно недопустима. Об этом заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы требуем, чтобы Россия немедленно освободила корабли и персонал на борту, которому необходима медицинская помощь", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Коцьянчич отметила, что Могерини "обсуждала этот вопрос с различными партнерами, начиная с момента усиления данной эскалации".

"Мы продолжим работать над более широким международным ответом", - сказала представитель главы европейской дипломатии, напомнив о созыве Совета Безопасности ООН по этому вопросу.

Пресс-секретарь сообщила, что и в настоящий момент продолжаются соответствующие "контакты на всех уровнях" со многими собеседниками, и они будут поддерживаться сегодня и в ближайшие дни.

В ответ на вопрос, почему реакция ЕС на серьезные события в Керченском проливе была проявлена на уровне всего лишь представителя Европейской внешнеполитической службы, а не 28 государств-членов или самой Могерини, Коцьянчич объяснила, что этот вопрос не нов. Эскалация продолжается уже определенное время, и с самого начала этой проблемой занималась лично высокий представитель ЕС по иностранным делам, которая неоднократно высказывалась по этой теме. А на прошлой неделе ситуация в Азовском море обсуждалась на уровне министров иностранных дел на Совете ЕС.

"Вчера (25 ноября. – Ред.) была реакция по горячим следам в связи с текущей ситуацией на местах, и это не исключает, что в будущем может быть иной тип реакции. Все это воспринято очень серьезно. Высокий представитель осознает серьезность ситуации, и для нас этот вопрос является одним из важнейших приоритетов", - сказала представитель Могерини.

Она добавила, что государства ЕС намерены обсудить ситуацию на заседании Комитета по политике и безопасности не позднее вторника. По ее словам, не исключен и другой уровень рассмотрения этого вопроса.

Пресс-секретарь вернулась к тексту опубликованного накануне заявления официального представителя ЕВС по ситуации в Керченском проливе и повторила слова о необходимости "сделать все возможное для деэскалации".

"Вы знаете, что Европейский союз не признает, и не будет признавать аннексию Крымского полуострова Россией и осуждает российскую агрессию против Украины", - подчеркнула Коцьянчич.

Отвечая на вопросы, она сказала, что не станет заниматься юридическим истолкованием ситуации, и заявила, что ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Это позиция, которую мы защищаем давно", - подчеркнула представитель Могерини.

Смотрите сегодня выпуски телеканала "Украина": "Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина?" в 19:00 и 23:00".

Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

В ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника событий онлайн".
Россия, азовское море, Керченский пролив, могерини

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Источник:

Интерфакс-Украина

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