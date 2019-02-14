Этапирование Балуха в Крыму: адвокаты выясняют причины
Балуха по неизвестным причинам перевели из Керчи в Симферополь
Адвокаты украинского активиста Владимира Балуха, которого накануне перевели в СИЗО Симферополя из колонии в Керчи, выясняют причины перевода заключенного.
Как сообщила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, причины этапирования Балуха защитникам пока не известны, сообщает "Крым.Реалии".
"На сегодня известно, что он точно находится в СИЗО Симферополя. Но еще не известно, из-за кассации его привезли, или по каким-то другим основаниям", – отметила правозащитница.
Также она сообщила, что в настоящее время адвокат Балуха пытается выяснить основания перевода.
"Если говорить о кассационном представлении, которое подал прокурор, то дата этого заседания не назначена. Поэтому, возможно, Владимира привезли в силу других обстоятельств. Какие именно, сейчас трудно сказать, но мы стараемся их выяснить", – резюмировала Скрипник, добавив, что адвокат попытается попасть к Балуху "при первой возможности".
Ранее Владимир Балух отказался от участия в заседании российского "суда" в Керчи. "В цирке не участвую", – сказал он.
Напомним, ранее Россия отказалась предоставить уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой реальную информацию о состоянии здоровья Балуха.
ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.
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