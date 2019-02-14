Этапирование Балуха в Крыму: адвокаты выясняют причины

Балуха по неизвестным причинам перевели из Керчи в Симферополь

Фото: соцсети.

Этапирование Балуха в Крыму: адвокаты выясняют причины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b05/e26/5c4b05e264f82.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b05/e26/5c4b05e264f82.jpg 2019-02-14T15:15:15+02:00 Крым Балуха по неизвестным причинам перевели из Керчи в Симферополь

Адвокаты украинского активиста Владимира Балуха, которого накануне перевели в СИЗО Симферополя из колонии в Керчи, выясняют причины перевода заключенного.

Как сообщила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, причины этапирования Балуха защитникам пока не известны, сообщает "Крым.Реалии".

"На сегодня известно, что он точно находится в СИЗО Симферополя. Но еще не известно, из-за кассации его привезли, или по каким-то другим основаниям", – отметила правозащитница.

Также она сообщила, что в настоящее время адвокат Балуха пытается выяснить основания перевода.

"Если говорить о кассационном представлении, которое подал прокурор, то дата этого заседания не назначена. Поэтому, возможно, Владимира привезли в силу других обстоятельств. Какие именно, сейчас трудно сказать, но мы стараемся их выяснить", – резюмировала Скрипник, добавив, что адвокат попытается попасть к Балуху "при первой возможности".

Ранее Владимир Балух отказался от участия в заседании российского "суда" в Керчи. "В цирке не участвую", – сказал он.

Напомним, ранее Россия отказалась предоставить уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой реальную информацию о состоянии здоровья Балуха.

ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.

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