Европейский суд обязал Россию лечить политзаключенного Бекирова
Европейский суд по правам человека призвал Россию обеспечить должное лечение Бекирова
Европейский суд по правам человека обязал Россию немедленно поместить в больницу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого якобы в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки.
Об этом на собственной странице в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"ЕСПЧ в соответствии с правилом 39 обязал власти Российской Федерации немедленно поместить крымского политзаключенного Эдема Бекирова в больницу и обеспечить ему должное обследование и лечение", – написал Чубаров в сообщении.
Напомним, российские силовики задержали Бекирова на въезде в оккупированный Крым 12 декабря 2018 года. На следующий день подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал его. Мера пресечения несколько раз продлевалась, последний раз – до 12 июня.
В конце января дочь политзаключенного Элеонора Бекирова сообщила, что состояние его здоровья ухудшилось. По ее словам, у отца появилась еще одна гнойная рана из-за антисанитарных условий содержания, а также кашель и одышка.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщала, что Бекиров является инвалидом первой группы – у него ампутирована нога и четыре шунта в сердце, в связи с чем он нуждается в постоянном наблюдении специалистов.
В феврале посольство США в Украине призвало РФ отпустить политзаключенного Бекирова.
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