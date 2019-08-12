Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" этапируют из российского СИЗО в колонию

Зеври Абсеитов. Фото: Антон Наумлюк / Радио Свобода

Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Зеври Абсеитова этапируют в колонию. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщается на странице объединения "Крымская солидарность" в Facebook со ссылкой на его жену Фатму Абсеитову.

По ее словам, у супругов был официальный звонок друг другу, в ходе которого Абсеитов сообщил, что уже на этой неделе его вывезут из СИЗО Ростова-на-Дону (Россия).

"На прошлой неделе, накануне праздника Курбан-байрам, связавшись со мной по официальному звонку, Зеври просил поздравить всех, кто его знает, находится на протяжении всего времени рядом… К нему пришла бумага из Москвы, и, возможно, на этой неделе его уже этапируют в неизвестном направлении", – рассказала женщина.

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Новости "Сегодня" сообщали, что 24 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор крымскотатарским политзаключенным, фигурантам первой Бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Рустему Абильтарову и Зеври Абсеитову. Абсеитова осудили на девять лет содержания под стражей.

Хизб ут-Тахрир – международная исламская политическая партия, которую в России признали террористической организацией. В Украине она легальна. На сайте украинской организации говорится, что цель партии – возобновление исламского образа жизни посредством установления халифата. Также отмечается, что Хизб ут-Тахрир не практикует насильственные методы, не содержит и не финансирует вооруженные группы.

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