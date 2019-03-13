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Французские парламентарии "отпразднуют" в Крыму годовщину аннексии

Сегодня, 21:11

В состав делегации входят члены парламента Франции, бывшие и действующие депутаты Национального собрания, представители муниципальных властей

Фото: Getty Images
Французские парламентарии "отпразднуют" в Крыму годовщину аннексии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/955/cb4/5c8955cb47230.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/955/cb4/5c8955cb47230.jpg Крым В состав делегации входят члены парламента Франции, бывшие и действующие депутаты Национального собрания, представители муниципальных властей

Делегация из Франции в составе 12 человек прибыла вечером в среду в оккупированный Крым для участия в неких мероприятиях, которые устраивают оккупационные власти по случаю пятой годовщины незаконной аннексии Крыма Россией. Об прибытии делегации сообщил так называемый председатель "комитета Госсовета республики" по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"Сейчас встретил в аэропорту Симферополя делегацию из Франции, в количестве 12 человек. Возглавляет ее Тьерии Мариани, с ними прибыл и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий", — сказал Черняк.

Ранее Слуцкий сообщал, что делегация французских политиков во главе с президентом ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани прибыла в Москву. Их визит продлится до 16 марта.

В состав делегации входят члены парламента Франции, бывшие и действующие депутаты Национального собрания, представители муниципальных властей, в том числе мэры городов Бриен-ле-Шато и Бигуглиа. 

Стоит отметить, что Мариани уже дважды возглавлял делегации политиков Франции, которые побывали на оккупированном полуострове в 2015 и 2016 годах.

На данный момент официальной реакции МИД Украины относительно визита французской делегации в оккупированный Крым и реакции ЕС на МИД Франции не опубликовано.

Напомним, в конце февраля в Киеве прошел международный форум "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", на котором выступали украинские и иностранные политики, дипломаты, общественники. Так, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер признал, что Запад медленно реагировал на захват Крыма Россией. По его словам, США и Европа не могли поверить, что в центре Европы кто-то будет захватывать чужие территории.

 

В то же время в Вене 27 февраля состоялось специальное заседание ОБСЕ по случаю пятой годовщины оккупации украинского полуострова, на котором представитель Франции выступила с заявлением от имени двух стран – Франция и Германия обратились к России по Крыму. Французский дипломат также указала на создание напряженности Россией в Азовском и Черном морях.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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Тег Франция, Крым, годовщина, делегация, аннексия, оккупанты, аннексия Крыма

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Источник:

ТАСС

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