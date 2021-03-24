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ФСБ два дня пытала током арестованного в Крыму украинского журналиста – СМИ

24 марта, 01:25

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Оккупационные власти обвиняют Есипенко в шпионаже

Российская ФСБ в Крыму пытала электрическим током в течение двух дней журналиста украинской службы "Радио Свобода" Владислава Есипенко, арестованого якобы за шпионаж. Таким образом у него выбивали признание "вины".

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Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил главред издания "Ґрати" Антон Наумлюк.

"Надевали на голову что-то, подключали ток и постепенно увеличивали, когда он привыкал. Таким образом у него получили первые признательные показания, которые потом еще и записали в интервью на Крым24", - утверждает журналист.

По словам Наумлюка, его источнику в СИЗО, "который никогда раньше не подводил", об этом сообщил сам Есипенко.

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Журналист также отметил, что дело его коллеги с "Радио Свобода" ведет молодой следователь Виталий Власов.

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Напомним, на прошлой неделе ФСБ сообщила о задержании 10 марта в Крыму "украинского шпиона", которым оказался внештатный журналист украинской службы "Радио Свобода" Владислав Есипенко. Оккупационные власти обвинили его в сборе информации для украинских спецслужб и изготовлении огнестрельного оружия, незаконно поместив в СИЗО на два месяца, до 11 мая.

Национальная полиция Украины начала уголовное производство из-за незаконного ареста в оккупированном Крыму сотрудника "Радио Свобода".

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журналист Крым пытки политзаключенные радио свобода ФСБ РФ
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