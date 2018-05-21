ФСБ обвинила крымскотатарский Меджлис в создании "экстремистской группировки"

Сегодня, 11:20

Один человек был задержан, еще двое объявлены в розыск

Архивное фото
Архивное фото

Федеральная служба безопасности России обвинила Меджлис в создании "экстремистской группы" в оккупированном Крыму для запугивания "пророссийски настроенных" крымских татар, один человек задержан, двое объявлены в розыск, сообщили в пресс-службе ФСБ.

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России вскрыта деятельность экстремистской группы, созданной Эролом Велиевым – помощником депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова при поддержке СБУ", – говорится в заявлении.

При этом в российской спецслужбе добавили, что в состав группы, якобы сформированной в Харькове, кроме Велиева вошли бывшие "спортсмены-боксеры А. Стешенко и А. Третьяков".

"Экстремистами планировалось совершение преступлений по мотивам политической вражды с целью устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на территории Крыма", – поведали в ФСБ.

Также россияне добавили, что в январе 2018 года "члены экстремистского сообщества" бутылками с зажигательной смесью подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева, "внесшего значительный вклад в укрепление национального единства".

"За каждую проведенную в Крыму акцию им было обещано выплачивать по 500 долларов. В апреле один из участников экстремистской группы – Стешенко – был выявлен при въезде на территорию Крыма, куда был направлен Велиевым для подготовки и совершения провокаций", – заявили в ФСБ.

Оккупационные "власти" Крыма возбудили уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом", а следователи ФСБ на полуострове возбудили уголовные дела по статьям "создание экстремистского сообщества и вербовка лиц в деятельность экстремистского сообщества" в отношении Велиева и "участие в экстремистском сообществе" в отношении Стешенко и Третьякова.

"Членам экстремистского сообщества Велиеву и Третьякову обвинения по соответствующим статьям УК РФ предъявлены заочно. Оба объявлены в федеральный розыск", – говорится в заявлении ФСБ РФ.

Напомним, в октябре прошлого года Европарламент принял жесткую резолюцию по репрессиям России в Крыму. Европейский парламент посчитал необходимым применить санкции ко всем причастным к нарушению прав человека в аннексированном Крыму.

В декабре 2017 года ООН обратилась к России по Крыму с требованием прекратить пытки и похищения. В докладе содержится ряд рекомендаций для российских властей относительно нарушений прав человека на полуострове.
Крым, сбу, ФСБ, джемилев, меджлис, Чубаров

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"Сегодня"

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