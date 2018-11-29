ФСБ России подтвердила, что атаковала украинские корабли в международных водах – эксперты

Сегодня, 16:58

Эксперты проанализировали хронологию событий, которую обнародовали в ФСБ России

Атака на украинские корабли. Фото: navy.mil.gov.ua
Атака на украинские корабли. Фото: navy.mil.gov.ua

Федеральная служба безопасности Российской Федерации подтвердила, что атаковала украинские корабли в международных водах. Это следует из обнародованной ФСБ хронологии событий (по версии спецслужбы), сообщает InfoResist.

Так, согласно данным ФСБ, по украинским кораблям в 20:45 (МСК) был открыт предупредительный огонь в координатах РФ Ш=44° 53’47 СШ, Д=36° 25’76 ВД. Россияне утверждают, что они стреляли так, чтобы это могли увидеть украинские моряки.

Согласно обнародованным координатам, предупредительная стрельба велась на границе 12-мильной зоны:

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Дальше ФСБ сообщает, что в 20:55 (МСК) был открыт огонь по "Бердянску".

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Согласно опубликованным координатам, это произошло почти в 14 милях от берега.

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В ФСБ добавили, что в 21:27 (МСК) бронекатер "Никополь" был остановлен вертолетом МО РФ Ка-52.

Также спецслужба опубликовала координаты места, где по их мнению, украинские корабли нарушили их границу. Эта точка находится в 19 милях от берега России и в 14 милях от берега оккупированного Крыма.

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Таким образом, выходит, что по данным российских захватчиков, как "нарушение" их границы, так и применение оружия на поражение произошло в международных водах.

Из координат ФСБ о предупредительной стрельбе следует, что украинские корабли зашли на незначительное расстояние в 12-мильную зону (которая и так является украинской). При этом спецслужба не сообщает, как долго они там находились. Возможно, что они отклонились от курса, и было бы достаточно предупреждения об этом. В любом случае это ставит под вопрос необходимость применения оружия и дальнейший захват бронекатеров и буксира ВМС Украины.

Напомним, 25 ноября Россия напала на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков остались в заложниках, их будут судить в РФ.

В ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней.
Россия, азовское море, Украина

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