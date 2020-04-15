ФСБ задержала украинца в Крыму: обвиняют в подготовке теракта (фото, видео)

Вместе с украинцем за "выдачу гостайны" была задержана россиянка

В оккупированном Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности России заявили о задержании украинца, который якобы готовил теракты и пытался завербовать жителей полуострова.

Об этом сообщили на официальном сайте оккупационной спецслужбы.

"Федеральной службой безопасности РФ на территории Республики Крым пресечена деятельность Главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан", – говорится в сообщении.

Также оккупанты заявили о разоблачении двух человек, один из которых якобы работал на украинскую разведку.

"Вскрытые разведывательные операции были организованы начальником подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в городе Херсон, полковником Ахмедовым Олегом Алишеровичем, 1975 года рождения", - поведали в ФСБ.

Второй задержанной оказалась российская военнослужащая, которую подозревают в выдаче украинцам "доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну".

Отдельно оккупанты заявили о прекращении деятельности агентурной группы, членов которой якобы завербовал и курировал Ахмедов.

В отношении фигурантов "возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже". Россиянку поместили под домашний арест, а украинца отправили под стражу.

Напомним, что накануне в Киеве был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, который работал на ФСБ России и, среди прочего, планировал убийство добровольца Адама Осмаева.

Служба безопасности опубликовала перехват разговоров между генералом, его куратором из ФСБ Игорем Егоровым и еще одним завербованным агентом.

Видео: СБУ

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться