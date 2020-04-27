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ФСБ задержала украинского пограничника на админгранице с аннексированным Крымом

27 апреля, 23:21

Елена Вус

ФСБ склоняла мужчину к конфиденциальному сотрудничеству

Военная контрразведка СБУ заявляет, что представители ФСБ РФ незаконно задержали украинского пограничника на админгранице с оккупированным Крымом. И пытались заставить его признаться в якобы умышленном пересечении админграницы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники СБУ задокументировали факт незаконного задержания младшего сержанта Госпогранслужбы Украины представителями ФСБ РФ на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым. После этого представители российских спецслужб, применяя насилие и пытки, пытались заставить украинца признаться в якобы умышленном пересечении админграницы с полуостровом. Также ФСБ склоняла мужчину к конфиденциальному сотрудничеству для получения информации об организации боевых дежурств подразделениями Госпогранслужбы. После "выбивания" и видеофиксации признаний в якобы пересечении границы представители РФ доставили украинского военнослужащего на контрольный пункт "Каланчак". После этого Служба безопасности Украины осуществила проверку информации об обстоятельствах незаконного задержания пограничника и его контактов с ФСБ РФ", – говорится в сообщении.

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Служба безопасности Украины рекомендует воздержаться от поездок в РФ и на временно оккупированные территории, а также напоминает, что в соответствии с ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей не совершали никаких действий и добровольно заявляли органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.

Ранее представительство президента Украины Владимира Зеленского в Крыму отреагировало на задержание так называемых "украинских разведчиков" и призвало безотлагательно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

Также военная контрразведка Службы безопасности блокировала попытки вербовки российской ФСБ высокопоставленного военнослужащего Военно-морских сил Украины.

Видео: СБУ

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Крым СБУ задержание ФСБ пограничник админграница ФСБ РФ

Источник: Сегодня

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