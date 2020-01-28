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Газета оккупантов признала Крым украинским: подробности

28 января, 09:36

«Крымская газета» назвала полуостров украинско-татарским

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Подконтрольное россиянам издание "Крымская газета", которое печатают в оккупированном Крыму, признала полуостров украинским.

В частности, издание опубликовало сканворд, в ответе на один из вопросов которого говорится, что Крым – это часть Украины. Заданием было назвать украино-татарский полуостров, а слово должно состоять из четырех букв, две из которых "р" и "м".

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Отметим, что "Крымская газета" полностью контролируется оккупационным правительством полуострова и отображает официальную позицию так называемого министерства информации Крыма.

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Ранее мы писали, что в Крыму российские власти запустят телепередачу и начнут издавать газету на украинском языке, якобы для его популяризации.

Также мы сообщали, что в Крыму в последней школе, где еще изучался украинский язык, его уже не преподают.

Напомним, 9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию вывести свои войска из оккупированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины. Соответствующий документ поддержали 63 страны, против – 19.

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