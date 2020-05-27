Газета во Франции "вернула" Крым Украине: карта

После общественного резонанса, который вызвала публикация на сайте популярной французской газеты Le Monde карты мира с российским Крымом, редакция издания "вернула" полуостров Украине.

В тот же день, когда СМИ сообщили, что при наведении курсора на Крым на карте мира он подсвечивался как территория РФ, во французском посольстве в Украине напомнили о позиции постоянного представителя Франции в ООН Николя де Ривьера.

"Франция не признает и никогда не признает аннексию Крыма. Мы поддерживаем восстановление территориальной целостности и полного суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ", – сказал дипломат на заседании Совета Безопасности ООН по "крымскому вопросу", которое состоялось 21 мая.

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По состоянию на 27 мая Le Monde исправила ситуацию с Крымом – при наведении на полуостров он подсвечивается как территория Украины.

Полгода назад похожая ситуация произошла с американским изданием The New York Times, которое также опубликовало карту Украины без Крыма. После этого посольство Украины обвинило редакцию в том, что распространяя в своих материалах карты без аннексированного Россией Крыма либо оккупированного Донбасса, она подыгрывает кремлевской пропаганде.

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А о скандале с "российским Крымом" на картах в дневниках, которые прошлым летом обнаружили в киевских магазинах, смотрите в видеосюжете:

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